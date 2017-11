Veículo leve sobre trilhos é um exemplo de transporte coletivo eficiente 

Moacir Pereira 08/11/2017 | 03h20 Atualizada em

A primeira vez que visitei Estrasburgo, em outubro de 1994, fazia a cobertura do Coral da UFSC em histórica turnê pela Europa. A capital da Alsácia contava com apenas uma linha de "tram", o sistema de transporte coletivo com veículos leves sobre Trilho (VLT). Retornei há seis anos, ali permanecei por apenas algumas horas, mas registrando o surgimento de novas linhas. Hoje, já são seis, cortando Estrasburgo em todas as direções. São veículos elétricos modernos, limpos, silenciosos, confortáveis, com quatro unidades. Todas elas integradas à rede de ônibus. E conectada com a Gare Central, que conduz as cidades francesas e capitais da Europa.

Um show de qualidade de transporte coletivo. Sistema que funcionava há mais tempo e com mais eficiência, mais linhas e VLT com design arrojados e silenciosos em Praga, além de outras capitais.

Detalhe importante: este sistema, com trilhos no asfalto, convive com os carros particulares, os ciclistas e os pedestres. Para estimular seu uso, todas as linhas tem "parking" em pontos estratégicos.

Sonhar não custa nada. Mas se Florianópolis tivesse só duas linhas para testar este moderno sistema tiraria de circulação mais de 50% dos carros particulares que travam a mobilidade. Uma delas do Centro até a UFSC, e outra até o norte da Ilha.

Com um detalhe: o VLT quebra a cultura do carro. Classe média e rico não andam de ônibus. Mas usam o metrô, o trem e o VLT.

Condecoração

A ex-cônsul honorária da Áustria em Santa Catarina Anna Lindner Von Pickler (E) recebeu merecida homenagem do governo austríaco. Foi condecorada, com outras 10 personalidades, com a Medalha de Águia Tirolesa, a mais alta condecoração, categoria Ouro. Foi reconhecimento pelos 28 anos dedicados ao atendimento da população de Treze Tílias e austríacos e seus descendentes que vivem em Santa Catarina.

Segurança

Luto na segurança pública catarinense com o falecimento da delegada Lúcia Stefanovich. Estava na ativa. Exerceu a profissão de forma inédita no Brasil por mais de 45 anos. Foi pioneira na instalação de uma delegacia especial para prestar assistência às mulheres. Tinha tempo suficiente para se aposentar, mas permaneceu na função por vocação.

Praças em SC

Começa nesta quarta, em Florianópolis, o 13º Encontro Nacional de Praças, evento que reunirá soldados, cabos, sargentos e subtenentes de todo o Brasil. A abertura contará com a presença da diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Na sexta-feira, último dia do encontro, os participantes elegerão a nova diretoria da Associação Nacional dos Praças (Anaspra).

