Valtteri Bottas (Mercedes) faz pole no GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi 25/11/2017 | 13h17

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou neste sábado a pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a quarta da carreira, na última prova do circuito mundial de Fórmula 1.

Bottas, que ainda tem chances de ser vice-campeão do mundo, vai sair na frente do companheiro britânico Lewis Hamilton e do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. O piloto da escuderia italiana é o rival na briga pelo segundo lugar da temporada 2017.

Fazendo a última corrida da carreira na categoria, o brasileiro Felipe Massa (Williams) vai largar na 10ª posição.

- Gride de largada para o Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmul 1:

1ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2ª fila:

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

3ª fila:

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

4ª fila:

Nico Hulkenberg (ALE/Renault)

Sergio Pérez (MEX/Force India)

5ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)

Felipe Massa (BRA/Williams)

6ª fila:

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault)

7ª fila:

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda)

Kevin Magnussen (DIN/Haas)

8ª fila:

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

9ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso)

Pascal Wehrlein (ALE/Sauber)

10ª fila:

Marcus Ericsson (SUE/Sauber)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso)

./bds/smr/dhe/iga/fa

* AFP