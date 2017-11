Valencia vence Espanyol e segue na cola do líder Barcelona

Madri 19/11/2017 | 19h47

O Valencia (2º) venceu por 2 a 0 fora de casa o Espanyol (13º), neste domingo pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, e se manteve a quatro pontos de distância do líder Barcelona, seu adversário na próxima rodada.

No sábado, o Barcelona derrotou fora de casa o Leganés (9º) por 3 a 0 e se consolidou na liderança do Campeonato Espanhol, abrindo 10 pontos de vantagem sobre Real Madrid (3º) e Atlético de Madrid (4º), que empataram sem gol.

A única equipe que consegue seguir o ritmo dos catalães é o Valencia. Neste domingo, o francês Geoffrey Kondogbia abriu o placar (67 minutos) e Santi Mina (83) selou a vitória sobre o Espanyol.

Pressionado por um adversário que foi melhor durante toda a partida, mas não conseguiu converter a superioridade em gols, o técnico do Velencia, Marcelino, se irritou com a arbitragem e foi expulso de campo, o que lhe impedirá de estar na beira do campo no decisivo duelo contra o Barcelona, no próximo fim de semana.

Mais cedo, o Málaga, ainda na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, conquistou neste domingo sua segunda vitória consecutiva, derrotando por 3 a 2 o La Coruña (16º), dando sequência à recuperação na competição.

Os gols do Málaga foram de autoria do venezuelano Roberto Rosales (15 minutos), do uruguaio Gonzalo Castro (62) e de Borja Bastón (84), enquanto Lucas Pérez (23) e o suíço Fabian Schar (52) chegaram a virar a partida provisoriamente para o La Coruña.

Na última partida do dia, o Villarreal (6º) ficou no empate em 1 a 1 com o Athletic Bilbao (15º) e desperdiçou a oportunidade de recuperar a quinta colocação na tabela, ultrapassado pelo Sevilla (5º), que no sábado venceu por 2 a 1 o Celta de Vigo (13º).

- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Girona - Real Sociedad 1 - 1

- Sábado:

Getafe - Alavés 4 - 1

Leganés - Barcelona 0 - 3

Sevilla - Celta Vigo 2 - 1

Atlético de Madrid - Real Madrid 0 - 0

- Domingo:

Málaga - Deportivo La Coruña 3 - 2

Espanyol - Valencia 0 - 2

Las Palmas - Levante 0 - 2

Athletic Bilbao - Villarreal 1 - 1

- Segunda-feira:

(18h00) Eibar - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 34 12 11 1 0 33 4 29

2. Valencia 30 12 9 3 0 32 11 21

3. Real Madrid 24 12 7 3 2 22 9 13

4. Atlético de Madrid 24 12 6 6 0 16 6 10

5. Sevilla 22 12 7 1 4 14 12 2

6. Villarreal 21 12 6 3 3 19 12 7

7. Real Sociedad 18 12 5 3 4 25 22 3

8. Betis 17 11 5 2 4 21 20 1

9. Leganés 17 12 5 2 5 9 11 -2

10. Getafe 16 12 4 4 4 19 14 5

11. Girona 16 12 4 4 4 14 17 -3

12. Levante 15 12 3 6 3 14 15 -1

13. Celta Vigo 14 12 4 2 6 23 19 4

14. Espanyol 13 12 3 4 5 9 15 -6

15. Athletic Bilbao 12 12 3 3 6 12 16 -4

16. Deportivo La Coruña 11 12 3 2 7 15 23 -8

17. Eibar 8 11 2 2 7 6 25 -19

18. Málaga 7 12 2 1 9 9 25 -16

19. Alavés 6 12 2 0 10 6 20 -14

20. Las Palmas 6 12 2 0 10 8 30 -22

* AFP