Urawa conquista Liga dos Campeões da Ásia e disputa Mundial de Clubes

O Urawa Red Diamonds do Japão conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões Asiáticos, neste sábado, depois de superar o Al-Hilal da Arábia Saudita (1-0; 1-1).

O brasileiro Rafael Silva fez o gol que garantiu o título do clube de Saitama, as 43 minutos do segundo tempo. O Urawa sucede o Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul, como detentor do título.

A estreia no Mundial de Clubes, realizado entre os dias 6 e 16 de dezembro, vai ser contra o vencedor do duelo preliminar entre Al-Jazira (Emirados Árabes) e Auckland City (Nova Zelândia).

O vencedor deste jogo de quartas de final vai encarar o Real Madrid na semifinal.

