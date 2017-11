United consolida vice-liderança com vitória sobre Brighton

Londres 25/11/2017 | 15h37

O Manchester United consolidou a segunda colocação da Premier League, neste sábado, depois de vencer o Brighton (9º) por 1 a 0 pela 13ª rodada do campeonato, e diminuiu a distância para o líder Manchester City para cinco pontos.

Um gol contra aos 11 minutos do segundo tempo garantiu a segunda vitória seguida dos Diabos Vermelhos na competição, depois de perder para o Basel no meio de semana na Liga dos Campeões. Ashley Young chutou de fora da área e contou com desvio em Lewis Dunk para ver a bola morrer no fundo das redes.

É a 39º partida seguida sem perder do time de José Mourinho, jogando no estádio Old Trafford.

Já o Tottenham perdeu a oportunidade de assumir a terceira posição do grupo. Os Spurs empataram em casa em 1 a 1 com o West Bromwich (17º) e ficaram na quarta posição a 10 pontos do líder.

O time londrino vinha de derrota no clássico contra o Arsenal e saiu perdendo com gol do venezuelano Salomón Rondón, aos 4 minutos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Harry Kane garantiu a igualdade aos 29, mas o resultado complicou a briga do Tottenham em levantar a Premier League. Os Spurs não vencem o torneio desde 1961.

Nos outros jogos de sábado, Swansea (19º) e Bournemouth (12º) empataram sem gols, enquanto o Watford (8º) surpreendeu ao vencer por 3 a 0 o Newcastle fora de casa. O brasileiro Richarlison, ex-Fluminense, deu assistência para o terceiro gol da equipe.

Além disso, o lanterna Crystal Palace venceu o Stoke City (15º) por 2 a 1 para respirar. O time londrino não vencia na Premier League desde o dia 14 de outubro.

Ainda neste sábado, o Liverpool recebe o Chelsea pelo último jogo do dia na Inglaterra. No domingo, o Arsenal (6º) visita o Burnley (7º), e o Manchester City encara o Huddersfield (10º).

-- Resultados e programação da 13ª rodada da Premier League, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

West Ham - Leicester 1 - 1

- Sábado:

Crystal Palace - Stoke 2 - 1

Manchester United - Brighton and Hove Alb1 - 0

Newcastle - Watford 0 - 3

Swansea - AFC Bournemouth 0 - 0

Tottenham - West Bromwich 1 - 1

(15h30) Liverpool - Chelsea

- Domingo:

(11h30) Southampton - Everton

(12h00) Burnley - Arsenal

(14h00) Huddersfield Town - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 34 12 11 1 0 40 7 33

2. Manchester United 29 13 9 2 2 28 6 22

3. Chelsea 25 12 8 1 3 23 10 13

4. Tottenham 24 13 7 3 3 21 10 11

5. Liverpool 22 12 6 4 2 24 17 7

6. Arsenal 22 12 7 1 4 22 16 6

7. Burnley 22 12 6 4 2 12 9 3

8. Watford 21 13 6 3 4 22 21 1

9. Brighton and Hove Alb 16 13 4 4 5 13 14 -1

10. Huddersfield Town 15 12 4 3 5 8 17 -9

11. Leicester 14 13 3 5 5 17 19 -2

12. AFC Bournemouth 14 13 4 2 7 11 14 -3

13. Newcastle 14 13 4 2 7 11 17 -6

14. Southampton 13 12 3 4 5 9 14 -5

15. Stoke 13 13 3 4 6 16 26 -10

16. Everton 12 12 3 3 6 12 24 -12

17. West Bromwich 11 13 2 5 6 10 19 -9

18. West Ham 10 13 2 4 7 12 26 -14

19. Swansea 9 13 2 3 8 7 15 -8

20. Crystal Palace 8 13 2 2 9 8 25 -17

* AFP