União Europeia promete vaga para mais de 34 mil refugiados de África e Oriente Médio

Bruxelas 15/11/2017 | 17h42

Os países da União Europeia (UE) prometeram 34.400 vagas para acolher refugiados procedentes de África e Oriente Médio, principalmente da Líbia, anunciou nesta quarta-feira a Comissão Europeia.

No fim de setembro, o Executivo europeu havia fixado o objetivo de acolher "pelo menos 50 mil refugiados" em dois anos procedentes de países como Líbia ou Níger, com o objetivo de lhes oferecer uma alternativa "segura e legal" à perigosa travessia do Mediterrâneo.

"Até o momento, foram recebidos 34.400 compromissos de 16 Estados membros", anunciou a Comissão, por ocasião de uma avaliação da sua política migratória aplicada desde 2015 para fazer frente ao aumento da chegada de migrantes.

"Saímos aos poucos do modo de crise, e, agora, gerimos a migração com um espírito de associação e responsabilidade compartilhada", disse o comissário de Migração, Dimitris Avramopoulos.

O balanço é anunciado um dia depois que o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al-Hussein, criticou a política de cooperação da UE com a Líbia.

Ao denunciar a deterioração das condições de detenção dos migrantes, considerou desumana a política da UE de "assistência aos guarda-costas líbios para interceptar e devolver os migrantes no Mediterrâneo".

"A ação da UE não foi a que criou o sistema desumano na Líbia", respondeu Catherine Ray, porta-voz dos serviços exteriores da UE, em entrevista coletiva.

"Vamos continuar nosso trabalho em campo para lutar contra os traficantes (...) e criar vias legais de chegada à UE para aqueles que precisam de ajuda internacional", afirmou.

A Comissão indicou ainda que mais de 31.500 pessoas se beneficiaram do programa destinado a distribuir os refugiados que chegaram à Grécia e Itália em dois anos. Falta relocar 750 pessoas que estão na Grécia e 3100, na Itália.

* AFP