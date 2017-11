Uma semana de jogos decisivos para os times catarinenses no Brasileiro

Todos os dias 13/11/2017 | 17h11 Atualizada em

Time com a corda no pescoço, outros precisando somar pontos para ficar onde estão e um quase aliviado após um ano de altos e baixos. O Campeonato Brasileiro das Séries A e B chega à reta final com jogos decisivos para os clubes de Santa Catarina, que entram em campo todos os dias da semana. Nos próximos sete dias, teremos nove partidas envolvendo as equipes do Estado. Confira a situação de cada uma delas e os jogos que fazem desta semana uma das mais importantes de 2017 para o futebol do Estado.

Nesta segunda-feira

É dia de o torcedor vestir a camisa do Verdão e lotar a Arena Condá para garantir mais três pontos no Brasileirão. Uma vitória nesta segunda-feira, às 20h, contra o Santos, leva a Chapecoense aos 44 pontos (atualmente tem 41), aumentando a distância para o primeiro time na zona de rebaixamento, o Sport, que tem 36. A Chape ainda não estará garantida na elite nacional, mas será um grande passo para vencer a batalha contra a degola. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Verdão tem hoje 3,2% de probabilidade de queda.

Terça-feira

Na Série B, Criciúma e Figueirense também precisam somar pontos para escapar do rebaixamento. E ambos entram em campo nesta terça-feira. O Tigre, que está em situação bem menos complicada, enfrenta o Náutico, já rebaixado. O confronto está marcado para as 19h15min, no Heriberto Hülse. Em 9º lugar na tabela, com 46 pontos, a equipe do Sul do Estado se garante na Segunda Divisão com um empate. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de rebaixamento do Criciúma são quase zero (0,004%).

Já o Figueirense precisa recuperar os pontos perdidos em casa na derrota para o América-MG, sábado passado. Diante do Vila Nova, às 20h30min, no Serra Dourada, o Furacão busca a vitória para alcançar os 46 pontos (atualmente tem 43) e ficar bem próximo da permanência na Segunda Divisão. Pelas contas do Departamento de Matemática da UFMG, o Figueira tem hoje 4,3% de chance de queda.

Quarta-feira

O Avaí entra em campo na quarta-feira, às 19h30min, para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão. Dos times catarinenses, é o que está em situação mais difícil. Depois de perder para o Corinthians, no sábado, em Itaquera, só resta ao Leão vencer os próximos jogos para escapar do rebaixamento. A equipe ocupa a 19ª colocação na tabela, com 35 pontos. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, hoje o Avaí tem 95% de chance de queda.

Quinta-feira

A Chapecoense faz na quinta o seu segundo duelo na semana. Detalhe: o time joga de novo em casa e, caso tenha conquistado a vitória sobre o Santos, chega na quinta com a possibilidade matemática de confirmar a permanência na Série A. O Verdão entra em campo às 20h, contra o Vitória, adversário que também batalha para escapar do rebaixamento. Caso vença os dois confrontos na Arena Condá, a equipe terá alcançado os 47 pontos e, conforme o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade de queda com essa pontuação é de menos de 1%.

Sexta-feira

É a vez do Figueirense entrar em campo pela segunda vez na semana, e novamente fora de casa. O time encara o Juventude, às 21h30min, no Alfredo Jaconi. As chances de garantir a permanência na Série B neste jogo são grandes. Mas, para isso, terá de ter vencido o Vila Nova, no Serra Dourada.

Sábado

O Criciúma tem um duelo difícil no sábado. O Tigre recebe o Ceará, às 19h30min, no Heriberto Hülse, adversário que ocupa a parte de cima da tabela e luta pelo acesso à elite nacional. Será a oportunidade de o time somar mais pontos no Campeonato Brasileiro e se afastar um pouco mais da zona de baixo da tabela. Além disso, a diretoria do clube já está planejando a próxima temporada e, nesta segunda, anunciou que o técnico Beto Campos não fica em 2018.

Domingo

Será o terceiro jogo da Chapecoense na semana. Depois de dois duelos na Arena Condá, o time pode chegar ao confronto contra o Atlético-GO, às 17h de domingo, no Serra Dourada, já com os pontos necessários para a permanência na Série A. Irá cumprir tabela diante do hoje praticamente rebaixado Dragão.

Segunda-feira

Daqui a uma semana, o Avaí volta a atuar na Ressacada, contra o Palmeiras, às 20h da próxima segunda. O clube depende de uma vitória sobre o Cruzeiro, no meio desta semana, para chegar ao duelo contra o Verdão paulista com chances de escapar do rebaixamento.

Acesse as tabelas da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro