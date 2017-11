Uefa se posiciona sobre fair-play financeiro do Milan em dezembro

Lausana 22/11/2017 | 14h37

A Uefa vai se pronunciar sobre a conformidade do Milan com as regras do fair-play financeiro até dezembro, segundo anúncio de fontes da entidade nesta quarta-feira.

O organismo encarregado do controle financeiro dos clubes (ICFC) da Uefa se reuniu com dirigentes do clube italiano no dia 9 de novembro, após o pedido do Milan em conseguir acordo voluntário sobre o fair-play.

Depois da reunião "a entidade pediu ao Milan uma série de documentos suplementários com o objetivo de tomar uma decisão até meados de dezembro", indicou à AFP um porta-voz da Uefa.

Fontes próximas ao Milan explicaram à AFP que o clube "simplesmente recebeu da Uefa um pedido de documentos e explicações suplementárias. O clube não o vê como um sintoma negativo, nem como um veredito, e vai responder rapidamente".

Se a petição do Milan não fosse aceita, o clube se exporia a "punições mais severas, entre elas a possibilidade de ser excluído de competições para uma ou várias temporadas, em casos extremos", detalhou a instância.

O fair-play financeiro (FPF) foi criado em 2010 com o objetivo de evitar que um clube gaste mais do que arrecada sozinho. Nem mesmo acionistas muito ricos podem ajudar a equilibrar esse déficit, como Manchester City e Paris Saint-Germain.

Desde então, os clubes que participam de competições organizadas pela entidade não podem ter prejuízos superiores a 30 milhões de euros em três anos.

* AFP