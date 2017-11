U2 se apresenta na Trafalgar Square na véspera do MTV Awards

Londres 12/11/2017 | 11h12

A banda irlandesa U2 se apresentou na Trafalgar Square, em Londres, no sábado (11), véspera da festa do MTV Europe Music Awards.

O grupo dosou novas músicas com clássicos como "Beautiful Day", em um show marcado pelo ativismo, com Bono convocando os fãs a erguerem seus cartazes de protesto.

"Protestar, no fim das contas, funciona - faz as coisas acontecerem. Devagar, mas sem dúvida", disse ao público, agraciado com ingressos gratuitos em um sorteio organizado pela MTV.

Palavras do defensor dos direitos civis americano Martin Luther King apareciam no telão ao fundo, enquanto Bono falava sobre igualdade de gênero.

O grupo homenageou os mortos do ataque suicida de maio passado, em um show em Manchester, expondo na tela os nomes das 22 vítimas fatais.

"Precisamos um do outro e temos mais coisas em comum do que o que nos divide", afirmou Bono, em comentários dirigidos ao prefeito de Londres, Sadiq Khan.

Depois do U2, o DJ David Guetta subiu ao palco. Ele também estará hoje no MTV awards.

* AFP