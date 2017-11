Turista argentino morre chifrado por um touro na Índia

Jaipur 19/11/2017 | 10h17

Um argentino que estava de férias na Índia morreu chifrado por um touro na turística cidade de Jaipur, informou a polícia neste domingo.

O homem de 29 anos, estava caminhando por uma rua perto do mercado principal de Jaipur no sábado quando foi atacado pelo touro.

"O chifre atingiu o pescoço e o estômago. Foi levado para o hospital, mas não sobreviveu", explicou à AFP um oficial da polícia local.

A embaixada argentina já foi informada do acidente, informou a agência The Press Trust of India.

Jaipur, capital do Estado do Rajastan, é conhecida como a "cidade rosa" pela cor de seus antigos prédios e muros. É um dos principais locais turísticos da Índia e um dos favoritos dos estrangeiros.

É habitual ver no país gado extraviado. Os animais são sagrados para os hindus e podem circular livremente pelas ruas e estradas.

* AFP