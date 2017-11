Turismo oferece uma nova perspectiva para Itapoá, no Litoral Norte

Teste AN nas praias 06/11/2017 | 07h00 Atualizada em





No balneário Itapema do Norte, atividades recreativas e físicas estão programadas para o verão Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Com mais de 32 quilômetros de praias, Itapoá, na divisa com o litoral paranaense, vive uma nova perspectiva. A chegada de um terminal portuário há sete anos, na baía da Babitonga, contribuiu para que a cidade tivesse um salto econômico e melhorasse a infraestrutura dos balneários. Hoje, as principais ruas do município estão asfaltadas e há um crescimento populacional visível – em sete anos, o número de habitantes passou de 14.763 para 19.355, segundo dados do IBGE.



Apesar das mudanças, as principais características foram conservadas, diz o prefeito Marlon Neuber. Segundo ele, o município tem grande potencial turístico e pode atrair mais visitantes se houver melhor preparo dos moradores.



– O desafio é fazer com que haja desenvolvimento social – enfatiza.



Para isso, o prefeito planeja investir na educação e construir pelo menos duas escolas e uma creche, além de um terminal rodoviário, até o fim do seu mandato. Nas praias, um dos principais atrativos do município, a ideia é construir quiosques com banheiros e ponto de observação para os salva-vidas.



A curto prazo, Neuber promete obras menos onerosas, mas igualmente importantes, como a limpeza da orla, disponibilização de novas lixeiras, melhorias na iluminação e troca de escadarias de acesso às praias. O valor investido é de aproximadamente R$ 500 mil. Atividades físicas e recreativas também irão ocorrer no balenário de Itapema do Norte a partir de dezembro com o Projeto Verão.



– Itapoá é uma cidade sazonal e precisa estar preparada. A população aumenta quase dez vezes na alta temporada, passando de 20 mil para 200 mil. Neste ano, a Prefeitura está buscando soluções para não ter problemas com a falta de água, de luz e de limpeza pública – afirma.



Orla

Uma das reclamações mais comuns dos frequentadores das praias de Itapoá é a escassez de chuveiros e banheiros públicos na orla. O prefeito Marlon Neuber informa que melhorias estão sendo planejadas para a temporada de verão, como a construção de novas escadarias de acesso em Itapema do Norte e no Balneário Paese. Nesses locais, os pontos de acesso às praias estão quebrados ou danificados. Também está nos planos do Executivo a instalação de novas lixeiras.



O município também firmou, recentemente, contrato de um ano de duração com a empresa Balsa Nova para a limpeza das ruas. Em relação ao avanço do mar sobre a faixa de areia, algo que tem causado transtornos para boa parte dos municípios do Litoral Norte, em Itapoá o ponto mais atingido é o que fica perto do canal de acesso à baía da Babitonga. A Prefeitura monitora essa área, mas, até agora, não realizou qualquer intervenção porque os danos causados não foram tão significativos.



Abastecimento

A Itapoá Saneamento informa que diversas obras estão sendo realizadas, com destaque para o início das operações da nova Estação de Tratamento de Água, em dezembro. Atualmente, a produção de água diária é de 120 litros por segundo. Com a obra, o volume será ampliado para 350 litros por segundo. De acordo com o gerente da Itapoá Saneamento, André da Silva Souza, serão investidos R$ 7 milhões em obras para beneficiar a população da cidade nos próximos anos.



Segurança

Câmeras monitoram algumas ruas da cidade Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

O comando da 5ª Região da Polícia Militar não divulgou o número de policiais que irão reforçar a segurança em Itapoá na temporada de verão. O anúncio será feito no início de dezembro com a Operação Veraneio, quando haverá o remanejamento de policiais de outras cidades. Conforme a Prefeitura de Itapoá, na baixa temporada, 25 policiais militares atuam no município. Câmeras de videomonitoramento do programa Bem-te-vi, da Secretária de Segurança Pública, instaladas em alguns pontos, como a avenida Andre Rodrigues de Freitas, em Itapema do Norte, reforçam a segurança. É uma preocupação do Executivo municipal combater a criminalidade que, nos últimos meses, tem avançado. Recentemente, a Prefeitura firmou convênio com o governo do Estado, por meio de lei municipal, para a compra de armamento para equipar o pelotão da PM de Itapoá. Foram compradas duas carabinas, duas espingardas, cartuchos e munições. O valor do repasse foi de R$ 30,4 mil.



Salva-vidas

Postos de salva-vidas ainda operam parcialmente Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Itapoá tem 21 postos salva-vidas instalados em sua orla. Alguns deles já monitoram os banhistas nos finais de semana, mas a maior parte entrará em operação, efetivamente, no mês de dezembro. Na alta temporada, segundo os Bombeiros Militares de SC, há 50 salva-vidas, em média, nos postos de controle diariamente. Esse número envolve bombeiros militares e civis que receberam treinamento. Nos dias de maior movimento nas praias, como nas semanas que antecedem o Natal e o Ano-novo, o número pode subir. A Operação Veraneio 2017-2018 teve início em 6 de outubro, mas o trabalho na alta temporada começa mesmo no dia 14 de dezembro e termina em 4 de março.



Energia elétrica

Desde a instalação de uma subestação em Itapoá, há cinco anos, os problemas de queda de energia passaram a ser pontuais nos balneários da cidade. À época, o governo do Estado investiu R$ 6,2 milhões na obra e em melhorias na rede. Com a subestação, a capacidade de abastecimento do município foi triplicada e os problemas de falta de luz caíram bastante. Segundo Jean Constanzi, chefe da Regional da Celesc em Joinville, a rede atual está preparada para atender ao aumento de consumo, quando o número de moradores aumenta quase dez vezes.



Acessos rodoviários



Avenida Barra do Saí é um dos acessos do município Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Itapoá tem dois acessos rodoviários: um deles pela SC-416 e o outro, pela SC-417, que depois passa a se chamar PR-412. O primeiro é mais usado por caminhões e está em boas condições de uso, embora, em alguns trechos, o asfalto apresente sinais de desgaste. Na SC-417, que começa em Garuva e vai até a divisa com o Paraná, são quase 18 km de muitos buracos e remendos na pista. O acesso a Itapoá se dá, no lado paranaense, na altura do km 8 da PR-412. A partir dali, são 12 km pela avenida Barra do Saí, que tem poucas áreas de escape e de acostamento.



Coleta de lixo



Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

O serviço de coleta de lixo no município é feito pela Serrana Engenharia (Surbi). A empresa informa que, na baixa temporada, faz a coleta em sete setores da cidade, sendo que em apenas em um deles (central), diariamente. Na alta temporada, a coleta ocorre em nove setores, um exclusivo para as praias, todos os dias. O número de funcionários na alta temporada sobe de 30 para 51, e o de caminhões compactadores, de cinco para sete. O volume de lixo orgânico mais do que dobra, passando de 456,4 toneladas na baixa temporada para 974,3 toneladas na alta. Já a coleta seletiva é feita uma vez por semana.



Lazer

Balneário Rainha oferece bom espaço para lazer Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Por ter uma orla bastante extensa, Itapoá oferece bons espaços para os veranistas praticarem esportes. Um dos mais procurados é o do Balneário Rainha, que conta com quadras de futebol de areia, de vôlei e até de bocha. No local, a faixa de areia é larga, favorecendo os frequentadores para brincadeiras e atividades esportivas. Nesse local, não houve avanço do mar. Há também quiosques no local e a travessia sobre a restinga é feita por uma trilha de madeira. Além disso, os veranistas têm ampla área de estacionamento. Outro ponto de recreação e lazer do município é encontrado na praia do Pontal, onde os veranistas podem praticar esportes aquáticos em águas mais calmas.





Balneabilidade

A Fundação do Meio Ambiente (Fatma) faz o monitoramento da qualidade da água para banho em quatro pontos de quatro praias de Itapoá. De acordo com o relatório de 23 de outubro, todos os pontos estão próprios para o banho. Confira:



Balneário Brasília, no final da avenida 650 – Própria

Balneário Paese, entre as ruas 1.020 e 1.030 – Própria

Balneário Palmeiras, na altura da rua 1.970 – Própria

Balneário Barra do Saí, na altura da rua 20 – Própria



