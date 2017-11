Trump rejeita oferta da Time de nomeá-lo 'Pessoa do Ano'

Washington 25/11/2017 | 00h17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que declinou a oferta da revista Time para ser nomeado "Pessoa do Ano 2017", devido a algumas exigências da publicação.

"A revista Time me telefonou para dizer que, provavelmente, seria nomeado 'Homem do Ano', como no ano passado, mas teria que dar uma entrevista e pousar para uma sessão de fotos", tuitou o presidente.

"Declinei e agradeci de todas as formas", revelou Trump.

A Time nomeia a cada ano a personalidade "mais marcante, para o bem ou para o mal". Donald Trump já recebeu esta distinção em 2016, ano de sua eleição para a Casa Branca, sob o título "Presidente dos Estados divididos da América".

Em 2015, 2014 e 2012 Trump se queixou no Twitter por jamais ter sido escolhido pela Time.

Desde sua chegada à presidência, Trump mantém uma relação conflitiva com parte da imprensa americana, que acusa de produzir "fake news" (notícias falsas) para denegrir sua imagem.

* AFP