Trump pede que China use de todos os meios para controlar a Coreia do Norte

Washington 29/11/2017 | 13h17

O presidente Donald Trump conversou nesta quarta-feira com seu colega chinês Xi Jinping e pediu a ele que use de todos os meios disponíveis para controlar a Coreia do Norte.

Além disso, Trump anunciou mais sanções contra Pyongyang.

"Acabo de conversar com o presidente Xi Jingping preocupado com as ações provocativas da Coreia do Norte. Sanções adicionais mais fortes serão impostas à Coreia do Norte. Esta situação tem de ser resolvida", afirmou Trump no Twitter.

Na conversa com Xi, divulgada pela Casa Branca, Trump pressionou a China a adotar uma postura mais dura frente a Pyongyang.

* AFP