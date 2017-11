Trump e Putin querem garantir 'estabilidade de Síria unificada'

Washington 21/11/2017 | 19h22

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, mantiveram uma longa conversa telefônica nesta terça-feira, na qual concordaram com a necessidade de assegurar "a estabilidade de uma Síria unificada", revelou a Casa Branca.

Os dois líderes enfatizaram a necessidade de se "resolver pacificamente a guerra civil síria, acabar com a crise humanitária, permitir aos deslocados sírios regressar a seus lares e assegurar a estabilidade de uma síria unificada livre da intervenção maligna e dos santuários para terroristas".

A unificação da Síria será uma tarefa extraordinariamente delicada, já que o país está dividido entre as forças aliadas ao presidente Bachar al Assad, apoiadas pelo Kremlin, e as Forças Democráticas Sírias (FDS), que têm o apoio de Washington, além da presença de vários grupos jihadistas.

Durante a conversa, Trump e Putin concordaram na necessidade de se implementar a resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU, que pede o fim das hostilidades e o acesso à ajuda humanitária, assim como a manutenção de diálogos de paz entre as partes.

Os Estados Unidos já apoiaram diversas forças rebeldes na Síria como as FDS, que enfrentaram o grupo radical Estado Islâmico, enquanto a Rússia tem um papel ainda mais direto no conflito, com ataques aos jihadistas.

* AFP