Troféu Brasil de Bodyboarding, em Balneário Camboriú, está prestes a conhecer campeões

Se confirmadas as previsões para o mar, o Troféu Brasil de Bodyboarding, evento que define os campeões brasileiros da temporada 2017, deve ser encerrado neste sábado. A competição tem contado com boas ondas na Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú. As baterias das quartas de final estão programadas para as 7h30min.

Apesar do mar pequeno, as ondas têm boa formação e os bodyboarders mostraram um repertório extenso de manobras para levantar o público. O destaque da sexta-feira foi o tricampeão mundial do ISA Games, Eder Luciano, garantido nas quartas de final. Seus principais adversários são de uma escola das mais fortes de bodyboarding do país, o Espírito Santo. Nela estão o atual tricampeão brasileiro Israel Salas, Lucas Nogueira, campeão da etapa de 2009 do Circuito Mundial na Praia do Estaleirinho, e Lucas Rodrigues.

Após evoluir muito competindo no circuito mundial, o baiano Gabriel Braga será o representante do estado no último dia de competições do Troféu Brasil de Bodyboarding. Nas oitavas o discípulo de Uri Valadão venceu Fernando Gomes e agora encara o paranaense Marcos Boeno, outro atleta da nova geração, na briga por uma vaga na semifinal.

