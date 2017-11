Três terremotos abalam a costa de El Salvador

San Salvador 26/11/2017 | 16h32

Três temores de magnitude intermediária com epicentro no oceano Pacífico abalaram, neste domingo (26), a costa de El Salvador, sem deixar vítimas nem danos, informou o Observatório do Ministério de Meio Ambiente.

O abalo mais forte, que alcançou 5,1 graus de magnitude na escala Richter, aconteceu às 8h14 locais (12h14 de Brasília) e teve o epicentro em frente à Península San Juan del Gozo, no departamento de Usulután, cerca de 167 km ao sudeste de San Salvador.

Na mesma região, sismógrafos tinham registrado um movimento da terra de 4,6 graus Richter mais cedo, às 04H24 locais (8h24 de Brasília).

Um terceiro tremor, de 3,6 graus Richter, aconteceu às 6h26 locais (10h26 de Brasília) na costa do departamento de La Libertad, 90 km ao sudeste da praia de Las Hojas.

Os três abalos foram resultado da interação das placas Cocos e Caribe, no oceano Pacífico.

Órgãos de socorro não relataram emergências pelos tremores.

* AFP