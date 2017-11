Trechos de três ruas serão interditados para obras nesta quarta-feira em Joinville

Atenção 14/11/2017 | 20h20 Atualizada em

A Companhia Águas de Joinville vai interditar totalmente trechos de três ruas de Joinville para obras de saneamento. O bloqueio ocorre durante o feriado da Proclamação da República, 15, em ruas do Centro, Santo Antônio e Anita Garibaldi.

Em nota, a Águas pede a compreensão de todos e a atenção dos motoristas que trafegarem no local. Mais informações pela central de atendimento 115.

Confira o cronograma:

Rua Jerônimo Coelho (Centro): Um conserto na rede coletora de esgoto será executado entre a rua Rio Branco e travessa Dr. Norberto Bachmann, em frente ao banco Itaú. A via ficará totalmente interditada das 7h30 às 16h.

Rua Presidente Prudente de Moraes (Santo Antônio): A rua terá interdição total das 7h30 às 18h, no trecho entre as ruas Doutor João Colin e Blumenau. A obra deixa a via interditada parcialmente na quinta-feira (16) e sexta-feira (17), no mesmo trecho e horário.

Rua Paraíba (Anita Garibaldi): A via fica com interdição total das 7h às 19h, entre as ruas Ottokar Doerffel e Concórdia, próximo à rodoviária. Os ônibus deverão utilizar os fundos da rodoviária, pela rua Caçador, para acessar a rua Paraíba e a entrada da rodoviária.