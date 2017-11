Trasplante de corais pode salvar a Grande Barreira

Sydney 26/11/2017 | 10h52

Larvas de corais originadas em uma parte da Grande Barreira de Corais foram transplantadas com sucesso em outra parte da mesma, explicaram neste domingo (26) cientistas australianos, anunciando um projeto que esperam poder ser usado para restaurar ecossistemas danificados em todo o mundo.

Em um teste realizado na ilha de Heron, na costa leste da Austrália, os pesquisadores coletaram grandes quantidades de ovos de corais no final do ano passado, a partir dos quais criaram larvas que posteriormente foram transplantadas para outras áreas do recife.

Quando retornaram oito meses depois, encontraram corais jovens que haviam sobrevivido e crescido, protegidos em tanques de malha subaquática.

"O sucesso desta nova pesquisa não se aplica apenas à Grande Barreira de Corais, mas também tem potencialo global", declarou Peter Harrison, da Universidade de Southern Cross.

"Mostram que podemos começar a restaurar e reparar populações de corais danificadas em áreas onde a produção natural de larvas está em perigo", acrescentou.

O pesquisador se mostrou otimista sobre as possibilidades de que este novo método, previamente testado com sucesso nas Filipinas em áreas de recifes degradadas pela pesca com dinamite, ajudaria a recuperar recifes de corais em grande escala.

A Grande Barreira de Corais, a maior estrutura viva da Terra, sofre um segundo ano consecutivo de clareamento sem precedentes devido ao aumento da temperatura do mar como resultado das mudanças climáticas.

O diretor da Autoridade do Parque Marinho da Grande Barreira de Corais, a agência do governo australiano que gerencia a área, disse que esse tipo de esforço é necessário para mitigar o impacto do aquecimento global.

"O sucesso desses testes é encorajador, o próximo desafio é transformar em uma tecnologia em maior escala que faça a diferença no recife em seu conjunto", afirmou David Wachenfeld.

