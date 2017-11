Tillerson será substituído como secretário de Estado dos EUA (imprensa)

Washington 30/11/2017 | 14h47

A Casa Branca avalia substituir em breve o chefe da diplomacia americana, Rex Tillerson, pelo atual diretor da CIA, Mike Pompeo, assegurou o jornal The New York Times nesta quinta-feira.

Segundo o periódico, citando fontes próximas, o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, já apresentou a transição, que deve ser realizada "nas próximas semanas".

A relação entre Trump e Tillerson é particularmente tensa, e o boato da possível demissão do ex-diretor da petroleira ExxonMobil circula por Washington há meses.

Trump disse que seu secretário de Estado estava "perdendo seu tempo" tentando estabelecer negociações com a Coreia do Norte, e Tillerson afirmou que o presidente eram um "idiota" ao fim de uma reunião no Pentágono.

Os dois também têm diferenças sobre o acordo nuclear iraniano, que Trump se negou a assinar no mês passado.

O Times assinalou de todas as formas desconhecer se o presidente deu o seu aval a esta mudança.

A Casa Branca não respondeu as perguntas da AFP sobre o assunto.

Com este plano, Pompeo seria substituído na CIA pelo senador republicano do Arkansas, Tom Cotton, um importante aliado do presidente em temas de Segurança Nacional.

* AFP