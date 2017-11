Theresa May em visita surpresa a Bagdá

Bagda 29/11/2017 | 12h27

A primeira-ministra britânica, Theresa May, realizou nesta quarta-feira uma visita surpresa a Bagdá, onde se encontrou com o seu colega iraquiano Haider al-Abadi, informou uma autoridade iraquiana à AFP.

"O Sr. Abadi recebeu a Sra. May e a delegação que a acompanha", disse Haidar Hamada, chefe do gabinete de imprensa do primeiro-ministro.

Ele indicou que Theresa May "reiterou seu apoio à unidade do Iraque", em uma clara referência ao recente referendo de autodeterminação no Curdistão iraquiano.

"A atmosfera da reunião foi muito positiva e a Grã-Bretanha confirmou seu grande apoio ao Iraque e sua admiração pelas vitórias iraquianas e grande coragem na luta contra o Daesh" (sigla em árabe para o grupo Estado Islâmico ), acrescentou.

A Grã-Bretanha faz parte da coalizão internacional anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos. As forças iraquianas expulsaram o EI de quase todo o seu território.

Além disso, "discutiram os esforços para restaurar a estabilidade e a cooperação econômica, respeitando a unidade do Iraque e a sua constituição".

* AFP