"Temos que valorizar o empate", destaca Dudu Vieira, do Figueirense

Campeonato Brasileiro 07/11/2017 | 22h52 Atualizada em

Lateral Lazaroni foi expulso no fim do primeiro tempo no empate do Figueirense com o Oeste por 1 a 1

Lateral Lazaroni foi expulso no fim do primeiro tempo no empate do Figueirense com o Oeste por 1 a 1 Foto: MARCOS BEZERRA / ESTADÃO CONTEÚDO

Os jogadores do Figueirense ressaltaram o ponto conquistado fora de casa no empate com o Oeste por 1 a 1. O adversário desta terça-feira ocupa a parte de cima da tabela da Série B e ainda luta pelo acesso à elite nacional. O meia Dudu Vieira deixou o gramado da Arena Barueri salientando que o gol de igualdade só saiu em chute de longe.

— Temos que valorizar o empate. Eles chegaram ao gol em chute de fora da área. É ponto importante diante de time que está brigando lá em cima na tabela — frisa Dudu Vieira.

O zagueiro Ferreira, um dos destaques da partida, analisou o confronto como complicado, ainda mais com a expulsão de Lazaroni, no fim do primeiro tempo. Ele lamentou que o time não tenha conquistado os três pontos, mas exaltou o fato de o Figueira não ter perdido fora de casa.

Autor do gol do Figueirense, o atacante André Luís comemorou o segundo tento com a camisa alvinegra.

— Tivemos oportunidades (de marcar gol) nos últimos jogos, mas nesse jogo consegui chegar mais e saiu o gol de cabeça, que é minha especialidade. O importante é somar pontos até o fim do campeonato pra gente sair desta situação — disse.

O meia Jorge Henrique destacou a confiança adquirida pela equipe nos últimos jogos.

— A gente jogou como a torcida quer, um time de guerreiros. Hoje saímos na frente, mas infelizmente não conseguimos três pontos. Jogar aqui, com time deles brigando lá em cima, um ponto é importante pra gente. Retomamos a confiança, no dia a dia estamos mais unidos, fora de campo também, e isso tem nos ajudado bastante — disse.

O próximo compromisso do Figueira é contra o América-MG, às 17h30min de sábado, no Orlando Scarpelli.

Acesse a tabela da Campeonato Catarinense

Leia outras notícias do Figueirense