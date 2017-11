Tela de valor 'inestimável' de Giorgio de Chirico é roubada na França

Béziers 21/11/2017 | 13h57

Uma "composição com auto-retrato" pintada em 1926 pelo mestre italiano Giorgio de Chirico foi roubada do Museu de Belas Artes de Béziers, no sul da França, informou nesta segunda-feira a Procuradoria.

Esta pintura, de "valor inestimável", faz parte da coleção de obras de mestres modernos de Jean Moulin, nativo de Béziers, e foi roubada na quinta-feira passada à tarde do Hotel Fabrégat, no centro da cidade.

A coleção privada de Jean Moulin, um herói da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, está guardada neste hotel privado.

Além desta pintura de Giorgio de Chirico (1888-1978), fundador do movimento da pintura metafísica, que marca um retorno a uma pintura figurativa evocando a tradição do Renascimento italiano, a coleção Jean Moulin também inclui obras de Soutine, Raoul Dufy, Krémègne ou Suzanne Valadon.

* AFP