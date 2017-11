Técnico tende a repetir escalação do Figueirense para duelo contra o Oeste

Série B 06/11/2017 | 13h41 Atualizada em

O Figueirense que enfrenta o Oeste deve ser o mesmo que ganhou do Brasil-RS, no último sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Milton Cruz não tem desfalques em relação aos onze atletas que iniciaram o confronto vencido por 2 a 0 no Orlando Scarpelli. Por isso e também sem muito tempo de preparação, a tendência é de sequência à escalação para o duelo das 20h30min desta terça-feira, na Arena Barueri.

No trabalho apronto para o confronto, na manhã desta segunda e no gramado do Scarpelli, foi de campo reduzido, com ênfase na movimentação dos atletas. Não deu pista da formação que pretende mandar ao jogo. Porém, a chance de repetição pela primeira vez desde que dirige o Furacão. Sendo assim, a escalação para iniciar a partida tem: Saulo; Dudu, Ferreira, Naylhor e João Lucas; Dudu Vieira, Zé Antônio, Marco Antônio e Renan Mota; Jorge Henrique e André Luis.

Autor de um dos gols no último jogo, André Luis deve seguir como titular. E com o vice-artilheiro do torneio, Henan (12 gols), como sombra, no banco de reservas.

- A pressão é grande, porque o Henan é um excelente jogador, o artilheiro da equipe. Eu procurei da melhor forma possível em aproveitar a oportunidade. Independente de estar jogando ou não, vou dar meu máximo. Fui feliz em fazer o gol, tirou um pouquinho a carga, mas fiquei mais feliz mesmo por conseguirmos os três pontos para dar uma respirada legal – apontou o atacante.

O Figueirense busca pelo menos mais quatro pontos nos próximos cinco jogos para se garantir na Série B. O Alvinegro tem 42 pontos, enquanto o time mandante do duelo desta terça soma 55 e segue na briga pelo acesso à elite nacional.

