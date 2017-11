Técnico do Liverpool é hospitalizado

Londres 15/11/2017 | 15h12

O técnico do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, 50 anos, deu entrada no hospital nesta quarta-feira após "passar mal", mas deve voltar para a casa no mesmo dia, anunciou o clube inglês.

"Ele está sendo examinado pelos médicos e não participará do treino desta quarta-feira", escreveu o Liverpool em nota, explicando que a visita ao hospital foi feita "por medida de precaução".

"Não está previsto que Jurgen fique no hospital além das consultas marcadas e voltará para casa esta noite", completou o clube.

O Liverpool, que encara o Southampton neste sábado pelo Campeonato Inglês, não informou se o técnico comandou os treinos da equipe nos outros dias da semana ou se estará à beira do campo na partida deste fim de semana.

* AFP