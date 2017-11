Técnico do Figueirense exalta grupo e diretoria: "Fizemos uma família"

Alívio 18/11/2017 | 10h08 Atualizada em

Depois de um ano conturbado, com troca de gestão, de técnico, chegada e saída de jogadores, o Figueirense conseguiu se manter na Série B, objetivo traçado depois que o time começou a flertar com o rebaixamento. Nesta sexta-feira, a equipe nem precisava entrar em campo. Com o empate sem gols do Luverdense com o Guarani, em Campinas, as chances de degola para o Alvinegro se tornaram zero, e a permanência na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro garantida.

— O que nos deixou tranquilo pra conseguir resultado e pontos foi que conseguimos antes. Primeiro temos que agradecer o apoio da diretoria, que vem nos ajudando fora e de dentro do nosso ambiente, os jogador, a comissão técnica, funcionários. Fizemos uma verdadeira família. Não era um time, sempre disse que queria um grupo. Não repeti nenhum jogo a mesma equipe, isso é a confiança em todos os jogadores. Temos mais um jogo e já ir se preparando para o Catarinense, que começa na metade de janeiro — projeta o técnico Milton Cruz, confirmado ainda na nesta pelo investidor Claudio Vernalha como o treinador para 2018.

Na coletiva de imprensa após o empate sem gols com o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, o treinador disse que nunca duvidou da qualidade do grupo alvinegro.

— Alguns amigos meus falaram que eu fui corajoso (quando aceitou vir para o Figueirense), mas sempre acreditei no meu potencial, na minha equipe, nos jogadores. Antes de vir analisei o time, a gente achava que conseguiria. São méritos dos jogadores que souberam fazer o que a gente queria, o que foi planejado. Tenho que valorizar o grupo. Jogadores que merecem todo esse apoio da diretoria, e eles dentro de campo corresponderam — elogia Milton.

Nesta sexta, o Figueira ficou no empate sem gols com o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. A despedida da equipe na temporada está prevista para o sábado que vem, contra o Paysandu, no Orlando Scarpelli.

