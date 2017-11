Técnico do Figueirense evita comentar gol sofrido por Saulo e exalta postura do time

Série B 08/11/2017 | 07h00 Atualizada em

Milton Cruz gostou do comportamento da equipe no empate com o Oeste

Milton Cruz gostou do comportamento da equipe no empate com o Oeste Foto: Luiz Henrique / Figueirense FC

O Figueirense esteve perto de conquistar a vitória sobre o Oeste, fora de casa, e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento na Série B. Para o técnico Milton Cruz, o triunfo na Arena Barueri era ainda mais importante, pois seria o primeiro dele fora de casa com o alvinegro. O empate por 1 a 1, entretanto, não chegou a ser lamentado pelo treinador. Ele preferiu não fazer comentário sobre o goleiro Saulo, que falhou ao não segurar o chute de Mazinho, no gol de igualdade no placar.

— Temos quatro goleiros de nível, Junior Oliveira, Thiago e Alisson (além de Saulo). Confio muito neles. Saulo vem jogando, tem ritmo de jogo, e qual goleiro não falha? Goleiro do Oeste também não foi bem. Tenho que ver, mas goleiro vai ser ele (Saulo) até o fim. É um grande goleiro, foi contrato pelo Figueirense. A gente tem que passar confiança pra ele pra que possa nos ajudar até o fim do campeonato — analisa Milton Cruz, ressaltando que é preciso ter frieza para analisar o lance do gol.

O técnico ainda exaltou a forma como a equipe se comportou em campo. Disse que o time estava bem, com possibilidade de chegar ao segundo gol nas bolas paradas e procurando os contra-ataques. Milton ficou feliz com o empenho dos jogadores.

— Gostei da postura da equipe, fomos lá e fizemos o gol. A defesa muito bem, acho que o time se comportou bem, mesmo com um a menos. O empate fora de casa não é ruim. Em quatro jogos a gente somou oito pontos em 12. Acho que agora mais uma vitória em casa a gente consegue nosso objetivo — frisa.

O próximo compromisso do Figueira é contra o América-MG, às 17h30min de sábado, no Orlando Scarpelli.

