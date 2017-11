STJD julga caso de dopping de Marquinhos, do Figueirense, na segunda-feira

No tribunal 29/11/2017 | 17h11 Atualizada em

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou o julgamento do caso de dopping de Marquinhos, do Figueirense. O zagueiro será julgado na próxima segunda-feira, 4 de dezembro, pela primeira comissão disciplinar da entidade. O defensor corre risco de pegar dois anos de suspensão.

Marquinhos tenta a absolvição no julgamento marcado para iniciar às 13h30min, no Rio de Janeiro. Há outros dois processos na pauta, entre eles do zagueiro Rodrigo, da Ponte Preta, pelo ato que gerou a expulsão no jogo contra o Vitória, no último domingo. O atleta do Figueira tenta a absolvição, chegou a contratar advogados de fora do clube para a sua defesa. Nesta temporada ele atuou por 20 jogos, entre Catarinense e Série B, enquanto aguardava pelo julgamento.

Em 24 de fevereiro deste ano o defensor tomou conhecimento do caso, enquanto tratava de lesão e vindo de férias. Conforme o controle de dopagem, Marquinhos tinha no corpo substâncias anabolizantes após controle em jogo contra a Chapecoense, em novembro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Entre as substâncias na urina do atleta haviam: androsterone, 19-norandrosterone e pregnanediol, considerados esteroides anabolizantes.

A contraprova, na época, também atestou positivo da dopping e ele ficou suspensivo preventivamente por 30 dias. Desde o fim de março estava liberado para jogar enquanto aguardava o julgamento. Nos planos da diretoria do Figueirense para o próximo ano, ele pode renovar o contrato com o clube se absolvido.

