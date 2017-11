Síria: ONU vota sobre ampliação de investigações de ataques químicos

Nações Unidas 16/11/2017 | 06h12

Estados Unidos e Rússia demandaram duas votações nesta quinta-feira no Conselho de Segurança para prolongar o mandato dos investigadores da ONU e do Mecanismo Conjunto de Investigação (JIM, na sigla em inglês) sobre o uso de armas químicas na Síria, informaram fontes diplomáticas.

A prorrogação é objeto há várias semanas de um conflito entre Washington e Moscou, que apresentaram aos 15 membros do Conselho de Segurança projetos de resolução diferentes sobre a renovação do mandato do grupo de especialistas.

A votação solicitada por Washington está programada para as 20H00 GMT (18H00 de Brasília). A proposta de Moscou será examinada imediatamente depois segundo um diplomata.

Os projetos dos dois países têm um ponto comum: pedem uma prorrogação de um ano do mandato dos investigadores.

O restante é completamente diferente.

A Rússia, que apoia o governo de Damasco, deseja uma revisão do mandato do grupo de especialistas denominado JIM, cujo último relatório envolveu o regime sírio em um ataque a civis em abril. No texto do projeto, Moscou pede o congelamento as conclusões e uma nova viagem de investigadores à Síria para uma análise.

Com o respaldo dos membros europeus do Conselho de Segurança, o governo dos Estados Unidos rejeita uma revisão do informe do JIM e pede em seu texto a aprovação de sanções contra os responsáveis pelo uso de armas químicas na Síria.

O mandato dos investigadores da ONU e do JIM expira na quinta-feira à noite.

Para ser aprovada na ONU, uma resolução deve receber pelo menos nove votos e não ser objeto de veto por nenhum dos cinco membros permanentes do Conselho: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido.

* AFP