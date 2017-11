Sindicato denuncia desaparecimento de jornalista venezuelano

Caracas 06/11/2017 | 06h27

O Sindicato dos Trabalhadores da Imprensa na Venezuela denunciou o desaparecimento de um jornalista que publicou recentemente uma reportagem sobre irregularidades em uma penitenciária do país.

Jesús Medina, repórter do portal dolartoday.com - forte crítico do governo e principal referência do mercado paralelo de divisas - "está desaparecido desde sábado às 18H00", informou o sindicato no Twitter.

Pouco antes, o repórter escreveu uma mensagem em uma rede social, na qual informava ter sido retido, segundo Edison Lanza, relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

"O Estado está obrigado a determinar a situação e paradeiro", afirmou Lanza.

Três dias antes do desaparecimento, Medina publicou uma mensagem na qual denunciava intimidações.

"Atenção! Começam as ameaças contra minha família e minha pessoa pelas publicações da reportagem de Tocorón".

A matéria do jornalista contava com fotografias de uma suposta discoteca dentro da prisão, que abriga detentos considerados perigosos.

No dia 6 de outubro, Medina foi detido com um jornalista italiano e outro suíço depois de entrar em Tocorón, no estado de Aragua (norte). Dois dias depois foram liberados por ordem da Promotoria.

De acordo com o sindicato, o Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebin) negou que Medina estivesse sob seu poder poder.

As autoridades venezuelanas não se pronunciaram publicamente sobre o caso.

* AFP