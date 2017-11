Simião aparece como provável substituto de Judson no time do Avaí

Série A 30/11/2017 | 13h47 Atualizada em

A escalação do Avaí deve contar novamente com Wellington Simião. Pelo indicativo do técnico Claudinei Oliveira em treinamento na manhã desta quinta-feira, o atleta preenche o posto deixado pelo volante Judson, suspenso. O treinador ainda testou outros jogadores no trabalho preparativo para o confronto das 17h de domingo. O Leão precisa vencer o Santos, na Vila Belmiro, para tentar continuar na Série A do Campeonato Brasileiro.

Judson é baixa pelo terceiro cartão amarelo. Em período como titular, Simião jogou junto do companheiro. As últimas partidas em que começou em campo foram a derrota para o Corinthians e o empate com o Cruzeiro, ambas fora de casa. Com Simião, o meio de campo azurra seria completado com Pedro Castro e Marquinhos. Já no ataque, Junior Dutra segue como dúvida. Ele fará novo exame médico para verificar a situação da coxa esquerda.

Por isso, Claudinei testou Romulo e Lourenço no setor. Pelo treinamento executado nesta quinta-feira, a escalação azurra que começa o jogo tem: Douglas; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Wellington Simião, Pedro Castro e Marquinhos; Maurinho, Luanzinho e Romulo (Lourenço). No entanto, o treinador deve comandar coletivo nesta sexta-feira para definir a escalação.

Leia mais notícias do Avaí

Acesse a tabela da Série B