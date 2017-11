Senegal garante vaga na Copa do Mundo da Rússia

Polokwane 10/11/2017 | 17h37

A seleção de Senegal se classificou para a Copa do Mundo da Rússia-2018, o segundo Mundial de sua história, após vencer por 2 a 0 a África do Sul nesta sexta-feira, pelas eliminatórias africanas.

A partida desta sexta-feira entre África do Sul e Senegal contou pela 2ª rodada da segunda fase das eliminatórias, após o primeiro duelo entre as duas equipes, em 12 de novembro de 2016, ter sido anulado por manipulação de resultado pelo árbitro da partida. Naquele jogo, os sul-africanos venceram por 2 a 1.

Naquela fatídica partida, o atacante Diafra Sakho não estava em campo. Um ano mais tarde, o jogador do West Ham inglês foi o autor do gol de abertura do placar, finalizando um lindo passe de Sadio Mané, aos 13 minutos de jogo.

Aos 38 minutos, Sakho tentou devolver o favor para Mané, mas o atacante do Liverpool foi travado na hora do chute. A bola foi defendida pelo goleiro e acabou bateu no zagueiro sul-africano Thamsanqa Mkhize antes de entrar nas redes.

Os "Leões da Teranga", invictos nestas eliminatórias em cinco jogos, voltarão à disputar a Copa do Mundo no ano que vem, repetindo os passos da equipe de 2002.

Na época, sob o comando do técnico Bruno Metsu e do atacante El-Hadji Diouf, Senegal alcançou às quartas de final da competição, derrotando a França na fase de grupos e eliminando a Suécia nas oitavas de final.

O Senegal se junta assim à Nigéria e ao Egito, as duas nações africanas que já haviam garantindo vaga na Rússia. neste sábado, a Tunísia precisa de apenas um ponto para se classificar, enquanto Marrocos e Costa do Marfim disputaram diretamente a última vaga africana no mesmo dia.

* AFP