SC vence disputa com DF e termina Paralimpíadas Escolares no segundo lugar

Em uma uma disputa apertadíssima pelo vice-campeonato, Santa Catarina levou a melhor e subiu ao segundo lugar mais alto do pódio das Paralimpíadas Escolares de 2017, que terminaram nesta sexta-feira em São Paulo. A terceira posição, por apenas dois pontos de diferença, ficou com o Distrito Federal. A anfitriã São Paulo, disparada, garantiu o hexa.

SC encerrou sua participação com 381 pontos, contra 379 do DF. São Paulo somou 458 e manteve o título em casa. Entre as modalidades que mais contribuíram para o bom resultado catarinense estão a bocha paralímpica, que fez 102 pontos, e o tênis de mesa e a natação, com 52 pontos cada.

— Foi uma grande luta, confesso que pela disputa tão acirrada nem esperava o vice-campeonato. É uma emoção muito grande. Coroa o nosso trabalho e o nosso objetivo de ficar entre os três primeiros. Os outros estados cresceram muito e isso só valoriza o nosso resultado — destaca o coordenador técnico da delegação de SC, João Batista Cascaes.

Organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as Paralimpíadas Escolares são o maior evento escolar paralímpico do mundo. Em sua 11ª edição, 944 atletas competiram em 10 modalidades. Pela primeira vez, a competição contou com esportistas que representaram todos os Estados brasileiros mais o Distrito Federal.

Os três primeiros lugares de cada gênero e classe das modalidades individuais se habilitam a ganhar uma Bolsa Atleta nível escolar, do Ministério do Esporte. Nas modalidades coletivas, são selecionados três atletas de cada gênero por meio de votação dos técnicos e árbitros da respectiva categoria.

Atletismo e natação foram os destaques de SC nas Paralimpíadas Escolares

Novamente vice-campeã das Paralimpíadas Escolares, Santa Catarina teve no atletismo e na natação os principais destaques desta edição. Nas pistas, foram 40 medalhas: 17 ouro, 17 de prata e seis de bronze, ficando em quinto lugar na classificação geral. Já nas piscinas os catarinenses garantiram 40 medalhas sendo 26 de ouro, nove de prata e cinco de bronze.

Outros destaques foram a bocha paralímpica, campeã geral com um ouro e duas pratas; o tênis de mesa com o terceiro lugar com três ouros, uma prata e três bronzes; além do tênis em cadeira de rodas com um ouro e duas pratas e o terceiro lugar na classificação geral.

O basquete em cadeira de rodas ficou em terceiro lugar na classificação geral e o goallball fechou sua participação em sétimo lugar. O judô catarinense teve apenas um representante e conquistou uma medalha de ouro.

* O repórter viajou a convite do CPB.

