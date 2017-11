Sarah Palin apela em ação contra New York Times

Washington 21/11/2017 | 19h07

A conservadora americana Sarah Palin apelou nesta terça-feira no processo que move contra o jornal The New York Times por difamação, um caso considerado emblemático sobre o direito da imprensa sob a presidência de Donald Trump.

Um juiz de Nova York negou, em agosto passado, o pedido da ex-candidata republicana à vice-presidência dos EUA (2008), que busca condenar o jornal por difamação.

No exercício de um jornalismo político "livre, sólido e confrontativo, é provável que ocorram erros, alguns dos quais podem ofender a outros", destacou o juiz federal Jed Rakoff, ao rejeitar a ação.

O processo envolvia um editorial do Times publicado um dia após um tiroteio que vitimou congressistas que treinavam para uma partida de beisebol na região de Washington.

O jornal vinculou o ataque a tiros em 2011 que feriu a congressista do Arizona Gabrielle Giffords a um anúncio de um comitê de apoio a Sarah Palin, na qual a circunscrição de Giffords aparecia em uma mira telescópica.

O jornal corrigiu o editorial no dia seguinte a sua publicação, admitindo que nada permitia relacionar o autor dos tiros que feriram gravemente Giffords e mataram seis pessoas ao anúncio do comitê de apoio à Palin.

Mas a ex-governadora do Alasca, que apoiou a candidatura de Trump, insiste em condenar o jornal por difamação.

* AFP