Saiba tudo sobre o Folianópolis 2017

Serviço 01/11/2017 | 18h00 Atualizada em

Micareteiros, já podem se preparar. Neste ano, o Folianópolis vai contar com uma infraestrutura maior do que a do ano passado. O evento, que vai de quinta-feira (2) a sábado, terá mais banheiros disponíveis para os foliões, uma maior equipe de segurança e a área dos bares será ampliada por toda a Passarela. Para os shows, as presenças de Ivete Sangalo, Bell Marques, Banda Eva, Jammil, Saulo, Tomate, Harmonia do Samba, Léo Santana e Psirico devem reunir mais de 45 mil pessoas nos três dias da folia.

Veja os serviços desta edição e se organize para a folia:

Para esquentar

O espaço Agita Schin vai oferecer bebida mais barata na frente da Passarela, a partir das 19h, com DJ's agitando o esquenta dos foliões.

Espaço Balada

O camarote Balada terá uma programação que vai do funk com o show de MC Delano, do hit Na Ponta Ela Fica e Devagarinho, até eletrônico, com apresentações de DJs como a DJ Samhara. Os serviços de alimentação vão ser oferecidos pelo Guacamole, de comida mexicana, e também pelo Mini Kalzone - vale lembrar que os foliões desta área têm acesso livre ao setor Bloco, caso prefiram as outras opções de comida. Todos os dias, após o término dos trios, a festa continua no Burn Stage, dentro do camarote.

Food trucks

O Food Park do Folia, praça montada no setor Bloco, contará com food trucks do Didge Burguer, com hambúrguer australiano, Mini Kalzone, trazendo opções variadas de calzones, Coxinha Inc, oferecendo coxinhas em diversos sabores, e Best Bite, servindo cachorro-quente estilo americano. Os preços das comidas variam de R$ 8 a R$ 20.

Retirada de abadás

Na quarta-feira (1º), o horário de retirada dos abadás no Floripa Shopping vai até às 21h. Na quinta-feira, a entrega será das 11h às 18h. Nos dias do evento, as camisetas também podem ser retiradas na Passarela Nego Quirido das 18h às 02h. Para quem quiser customizar os abadás, um estará no Floripa Shopping oferecendo o serviço com valores que variam entre R$25 e R$30 para um dia e entre R$50 e R$ 65 para os três dias.

Estacionamento

Há serviço de estacionamento terceirizado (não oficial do evento) por R$ 4,40 a hora ou R$ 35 a diária, no entorno da Passarela Nego Quirido.

Veja os shows por dia de evento:

Quinta-feira (2)

Eva

Bell Marques

Harmonia do samba

Sexta-feira (3)

Saulo

Léo Santana

Jammil e Uma Noites

Sábado (4)

Ivete

Psirico

Tomate

Agende-se

O quê: Folianópolis 2017

Quando: quinta-feira, sexta e sábado. Os portões abrem às 20h e os trios elétricos iniciam os shows às 21h30

Onde: Passarela Nego Quirido (Avenida Governador Gustavo Richard, 5000, Centro, Florianópolis)

Quanto: Ingressos a partir de R$ 380 bloco feminino e R$ 450 bloco masculino, R$ 670 camarote feminino e R$ 900 camarote masculino 9º lote, à venda via Blueticket. Sócio do Clube do Assinante e acompanhante tem 20% de desconto nos setores bloco e camarote na compra do ingresso antecipado no site.

Leia mais:

Marcos e Belutti substituem a dupla Zé Neto e Cristiano no Festeja Florianópolis

Feriadão será de festival sertanejo e Carnaval fora de época em Florianópolis