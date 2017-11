Saavedra: Câmara analisa projeto para punir quem cola panfletos e cartazes sem autorização em Joinville

Portal 08/11/2017 | 07h00 Atualizada em

A Câmara de Joinville analisa projeto para punir quem cola panfletos e cartazes em locais sem autorização, como postes e placas de trânsito. A proposta também transforma em infração colocar placas e bandeiras onde não pode, como em parques, praças, calçadas, monumentos, lixeiras, orelhões, entre outros equipamentos públicos.

O projeto de Rodrigo Coelho (PSB) prevê punição tanto para quem coloca o material quanto o citado na propaganda feita de forma irregular. Se a proposta passar, os infratores terão de pagar multa de R$ 2,7 mil, além de limpar o local. A multa poderá, conforme o caso, ser substituída pela prestação de serviços.

Menos de 3%

Como mais uma vez será usado o IPCA como referência, o reajuste do IPTU de Joinville será um dos mais baixos dos últimos anos, com aumento em torno de 2,5% (o índice final, referente a outubro, será divulgado na sexta pelo IBGE). Para 2017, o índice ficou em 7,8%, o acumulado em 12 meses até outubro do ano passado.

Neste ano

Simone Schramm acredita em lançamento ainda em 2017 do edital para a contratação de empresa para fazer o projeto do alargamento da BR-280 entre o o Itinga e o acesso à Barra do Sul. O projeto a ser pago pelo Estado custará R$ 800 mil. A ADR de Joinville aguarda a autorização do DNIT para levar a licitação adiante.

O desabafo de Ninfo

Em sessão sem grandes emoções na Câmara de Joinville, Ninfo König (PSB) tratou de esquentar o clima. Depois de cobrar mais atenção dos colegas a quem está falando na tribuna, um hábito dele, o vereador cobrou mais ações efetivas da Câmara, de que só discursos contundentes não adiantam e criticou até a direção do Legislativo: nem todas as ações teriam sido comunicadas aos parlamentares. A resposta veio rápido.

Cobranças de Krelling

Fernando Krelling (PMDB) relatou ter informado sobre as economias em plenário e lamentou que Ninfo não tenha prestado atenção, situação que teria ocorrido em outras oportunidades. Ele cobrou ainda a presença do vereador do PSB em ações da Câmara, como as audiências sobre segurança. Para o presidente da Câmara, de nada adiantaria “só dizer o que as pessoas querem ouvir”. Outros parlamentares se manifestaram em tom crítico a Ninfo.

Contratação

O Hospital Regional de Joinville abriu processo seletivo nesta semana para contratar 23 médicos e dois fisioterapeutas.

Reforma

A mudança no modelo de administração da Águas de Joinville está perto de ir para a Câmara de Joinville.