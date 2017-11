Saad Hariri irá à França e será recebido por Macron

Paris 16/11/2017 | 17h12

O primeiro-ministro demissionário libanês, Saad Hariri, chegará a Paris no sábado, onde será recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, anunciou a Presidência francesa nesta quinta-feira (16).

Na quarta-feira, Macron convidou Hariri, atualmente na Arábia Saudita, a passar "alguns dias" na França, o que ele aceitou. O ministro saudita das Relações Exteriores, Adel al jubeir, confirmou nesta quinta que Hariri estava livre para sair de Riad "quando quisesse".

Em 4 de novembro, Hariri renunciou ao cargo de primeiro-ministro em uma mensagem divulgada da Arábia Saudita e desde então não retornou ao seu país.

* AFP