Russo Tretiakov perde medalha de ouro olímpica por doping

Lausana 22/11/2017 | 16h27

O russo Alaxander Tretiakov, campeão olímpico de Skeleton em Sochi-2014, perdeu a medalha de ouro nesta quarta-feira após anúncio do Comitê Olímpico Internacional (COI), baseado nas conclusões da Comissão Oswald que investiga atletas envolvidos no escândalo de doping estatal na Rússia.

Tretiakov teve todos os resultados anulados e foi proibido de participar dos próximos Jogos Olímpicos, assim como o compatriota Elena Nikitina, medalha de bronze em Skeleton. As russas Mariia Orolova e Olga Potylitsyna também foram impedidas de participar, precisou o COI.

As autoridades russas não demoraram para reagir: "Achamos que as normas jurídicas e os princípios fundamentais do direito foram violadas", comentou a federação de bobsleigh.

"Acreditamos na inocência absoluta de nossos atletas e defenderemos seus direitos em todas as instituições possíveis", acrescentou.

O vice-primeiro ministro Vitaly Mutko, encarregado de esportes, denunciou que "as opiniões dos atletas não estão sendo levadas em consideração".

"Acho que todos os atletas que estão incluídos nesta investigação serão castigados. Isto já está claro. Não acho que seja a posição do COI, são as recomendações daqueles que escreveram o manual", acrescentou.

Até agora, seis medalhas das Olimpíadas de Sochi foram retiradas de atletas russos pela comissão Oswald, entre eles o fundista Alexander Legkov, campeão olímpico dos 50 quilômetros.

O COI vai decidir se a Rússia vai participar dos Jogos de Inverno de Pyeongchang no dia 5 de dezembro.

* AFP