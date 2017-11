Roberto Alves: sofrimento da torcida do Figueirense pode acabar nesta sexta

Opinião 17/11/2017 | 10h04 Atualizada em

Pode ser nesta sexta-feira

O sofrimento da torcida do Figueirense com a situação no Campeonato Brasileiro da Série B pode terminar na noite desta sexta-feira. Quando entrar em campo para enfrentar o Juventude, o Alvinegro já saberá o resultado de Guarani e Luverdense, jogo cujo resultado está ligado diretamente à pontuação do Figueira na competição.

É a tal combinação que daria ao time catarinense a condição de escapar do rebaixamento. Aliás, coisa que nunca acreditei, mas que os números e o futebol jogado mostraram que é possível.

Espero que o último jogo da equipe, contra o Paysandu, no Scarpelli, seja apenas para cumprimento de tabela.

Novidade

Pereira na lateral direita pode ser a novidade do Figueirense para o jogo em Caxias do Sul.

