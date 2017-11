Roberto Alves: só um milagre salva o Avaí do rebaixamento na Série A

Opinião 08/11/2017 | 23h21 Atualizada em

O Avaí complicou a sua situação e agora só um milagre para escapar do rebaixamento. A derrota para o Bahia não estava nos cálculos. O Leão fez um grande primeiro tempo, com Marquinhos e Maicon, acima da média, comandando o time em campo. Em cinco minutos, perdeu três chances com Junior Dutra. Fez o gol, sofreu o empate, e não foi o mesmo na segunda etapa.

Depois de levar o segundo, caiu de produção. O técnico Claudinei Oliveira, mais uma vez, teve dificuldade para fazer a leitura de jogo e desmanchou a equipe, tirou Marquinhos e Maicon, que saíram cabisbaixos e foram aplaudidos pelo torcedor. E deixou em campo Pedro Castro, que destoou do restante do time.

Romulo e Luanzinho, mais uma vez, pouco fizeram. A situação ficou delicadíssima, e só um milagre vai tirar o time dessa situação. Daqui para frente, os adversários são muito mais qualificados.

