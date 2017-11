Roberto Alves: seria um equívoco do técnico do Figueirense deixar Henan no banco

Opinião 04/11/2017 | 10h00 Atualizada em

Em busca da permanência

Com duas alterações na equipe e uma possível novidade de última hora, o Figueirense jogará para se distanciar da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ferreira entra na defesa ao lado de Nhaylor, e no meio Marco Antônio vai ocupar o lugar de João Paulo e, quem sabe, Henan no ataque como a grande novidade.

Titular

O trabalho da semana acenou com a possibilidade de André Luiz ser mantido no ataque alvinegro. Seria um equívoco do técnico Milton Cruz deixar de fora o artilheiro do time e titular absoluto antes da contusão. Convicção de técnico, mesmo discordando, tem que ser respeitada. Ainda não acredito.

