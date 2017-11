Roberto Alves: nossos times estão dando chance a contas negativas no Brasileiro  

Opinião 14/11/2017 | 09h30 Atualizada em

Festival de projeções

A hora é dos matemáticos. Conta por todos os lados. Cada qual do seu interesse. Com relação ao futebol da Capital catarinense, todas são preocupantes. Nossos representantes estão dando chances a contas negativas, com uma derrota após a outra. Até o Criciúma, que hoje tem 46 pontos, não pode dizer que está garantido, embora sua chance de cair seja de apenas 0,004%. O Figueirense tem só 4,3%. Mas ainda é preocupante.

Já os números da Série A são assustadores, com o Avaí atingindo 95,4%, e a Chapecoense, 3,2%. Delicadíssima é a situação do Leão, que para a grande maioria já caiu. É o mesmo caso do Corinthians, que todos acham que já é campeão, embora precise dos três pontos na quarta-feira, contra o Fluminense, para sacramentar o título. É um show de projeções.

Ainda candidato

O Figueirense enfrenta na noite desta terça o Vila Nova do técnico Hemerson Maria, que ainda é um dos candidatos ao acesso. O time goiano vive momento de grande expectativa, embora esteja a cinco pontos do quarto colocado. Joga pela vitória. Se não conseguir, estará praticamente sem chance de chegar.

Falta uma

Apenas uma vitória pode deixar o Figueira tranquilo. O momento é de jogar com humildade, fechando todas as comportas, para surpreender. Mesmo assim, o Alvinegro tem outras duas chances além desta de hoje em Goiânia. Antecipar a permanência é tudo que precisa. Para isso, terá que jogar muito mais do que fez até agora.

