Roberto Alves: Judson é o meu personagem do Avaí

Não é um jogador técnico. Prima pela raça e pela forte marcação. Judson é um volante que tem um pouco de tudo. No jogo do Avaí no domingo, ele foi um guerreiro e cumpriu seu papel muito bem. Votei nele para melhor em campo. Foi tão intenso que estará fora da grande final em Santos. Sua ausência tem peso. O pequeno é valente e acredita em todas as bolas. Na verdade, foi um gigante contra o Atlético Paranaense.

Que o forte do Avaí é a raça todos sabem. Que Alemão é o grande inspirador dessa fama, também. No domingo, ele extrapolou a ponto de desmaiar, acordar e não admitir ser substituído diante de muita preocupação com seu estado de saúde. Jogador talhado para vestir a camisa do Avaí.

A entrada de Maicon no time deu um toque de qualidade muito grande. Jogador de duas Copas do Mundo, entrou meio tarde na equipe, o que ninguém explicou até hoje. Respeite-se a convicção do técnico ou algo mais que os bastidores não revelaram, mas ainda joga muito.

A nação avaiana começou a se movimentar. Vai enfrentar as curvas da estrada de Santos no próximo fim de semana. Vários ônibus irão para lá. Ontem, já se falava em quatro deles lotados para começar a excursão.

