Roberto Alves: jamais imaginei que o Figueirense estaria jogando para ficar na Série B

Opinião 11/11/2017 | 11h00 Atualizada em

Fortes emoções

Em hipótese alguma imaginei que o Figueirense estaria neste momento do ano jogando uma partida tão importante e decisiva com objetivo de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Admite-se que não fizesse uma boa campanha. Mas brigar para não cair para a Série C nacional foi demais. O momento não é de buscar culpados. Sabe-se que o ano foi cheio de equívocos. Menos mal que estamos em novo processo, visando 2018 com um panorama bem mais interessante de futuro.

Realidade

Estão falando em "Jogo do fico". Triste, mas verdadeiro. O que precisamos é encarar a realidade do futebol catarinense. Tínhamos quatro na elite, ficamos com dois e podemos ter apenas um em 2018. Ou, quem sabe, um minicampeonato na Série B?

O jogo

O adversário do Figueirense é o bom time do América-MG, que certamente estará na Série A do ano que vem. Capitaneado pelo grande Rafael Lima, líder nato e zagueiro de muita bola, que por aqui foi desprezado. Coincidentemente vai enfrentar o time onde começou sua história, o Figueirense. Por se tratar de futebol, por que não uma vitória alvinegra?

Leia outras colunas de Roberto Alves

Acesse a tabela da Série B do Brasileirão