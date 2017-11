Roberto Alves: é cada vez mais clara a necessidade do auxílio do árbitro de vídeo no futebol

Opinião 17/11/2017 | 06h00 Atualizada em

Árbitro de vídeo

Cada vez fica mais clara a necessidade da implantação em definitivo de uma central técnica com a arbitragem, para ser chamada quando qualquer lance de dúvida aparecer no futebol, a exemplo do tênis e do vôlei. Um árbitro da qualidade de Leandro Vuaden não pode cometer o erro que cometeu no Mineirão, contra o Avaí. O próprio Mano Menezes disse na sua entrevista coletiva: "Não houve pênalti. O Douglas chegou primeiro na bola e o Robinho estava impedido". Quem paga essa conta?

Não resolve

Protestar? De nada vale. Nesta semana ainda, o presidente da FCF, Rubens Angelotti, e o presidente da comissão de arbitragem de SC, Marco Antônio Martins, fizeram um relato dos prejuízos do futebol catarinense ao coronel Marinho, da CBF. No dia seguinte, o Avaí foi "premiado".

Nesta quinta, o presidente do Avaí, Francisco Battistotti, esteve na CBF. Registraram sua reclamação, e daí? Em compensação, Bráulio Machado, que já deveria estar no quadro Fifa e é o melhor do Brasil neste ano, continua sendo preterido.

Sempre gostei

Desde garoto, aprendi que o toque de bola, o jogo de passe, o lançamento e a tranquilidade na chegada da bola são ferramentas para um bom futebol. Agrada-me muito ver o lateral Maicon cumprindo fielmente o que considero o futebol bem jogado. Claro que há no meio do caminho a condição física, por causa do tempo que passou. Por isso, algumas pessoas dizem que exagero nos elogios a Marquinhos. É o futebol arte que me encanta.

2018

Francisco Battistotti não abriu o jogo em relação ao novo comando técnico do Avaí no ano que vem. Geninho foi o primeiro nome citado por nós, no último Estádio CBN, na Rádio CBN Diário, mas atual presidente do Avaí desviou a conversa.

