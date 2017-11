Roberto Alves: Avaí precisa de força, recomposição e velocidade contra o Coritiba

Opinião 04/11/2017 | 13h30 Atualizada em

No Couto Pereira

O Avaí precisa pontuar neste jogo das 21h deste sábado em Curitiba. A rigor, apenas a volta do lateral Capa, mas não se surpreendam se o técnico mexer no meio de campo, tentando dar mais força ao Leão. Treinou com o mesmo time que vem atuando. Cogita-se a possibilidade de Marquinhos entrar no segundo tempo, com Luanzinho pelo meio, e quem sabe um terceiro atacante, que pode ser Joel ao lado de Romulo e Junior Dutra.

Intensidade

O Avaí precisa de força, recomposição e velocidade para enfrentar o Coxa, que tem o mesmo número de pontos, mas com uma vitória a mais. A semana foi de convocação à torcida e a tônica é de jogo decisivo pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

