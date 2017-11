Roberto Alves: Avaí pagou o preço por ter jogado mais atrás do que o normal

Opinião 15/11/2017 | 23h20 Atualizada em

Faltou coragem

O Avaí pagou o preço por ter jogado mais atrás do que o normal. Depois que saiu na frente no placar, time abdicou de jogar. Ficou na defesa o tempo todo, chamando o Cruzeiro, que virou o placar, claro, com um pênalti mal marcado pela arbitragem.

Quando resolveu jogar um pouquinho, conseguiu o empate. Com um pouco mais de coragem, poderia ter vencido. O Leão volta para casa com um ponto, que pouco resolve na luta contra o rebaixamento.

