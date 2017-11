Robert Mugabe, um aficionado por declarações provocativas

Harare 16/11/2017 | 11h57

Desde o início de seu reinado no Zimbábue, em 1980, Robert Mugabe multiplicou suas declarações chocantes, muitas vezes provocativas, que desencadearam a indignação de seus opositores tanto quanto os aplausos de seus seguidores.

Uma pequena antologia de suas tiradas mais controversas:

Seu reino

- "O fato de que os brancos nos oprimiram ontem quando detinham o poder jamais pode justificar que os negros os oprimam hoje porque detém o poder".

(1980, em um discurso proferido após sua chegada ao poder)

- "Sou o Hitler de nossa época. Este Hitler tem um só objetivo, a justiça para seu povo, a soberania de seu povo, o reconhecimento da independência de seu povo e seu direito a dispor de suas riquezas. E isso significa ser Hitler, então deixem-me dizer dez vezes que sou Hitler".

(2003, para aqueles que denunciavam seus métodos ditatoriais)

- "O Zimbábue me pertence!" "Apenas Deus que me nomeou pode me destituir, não o MDC (partido de oposição), não os britânicos (ex-colonizadores)".

(dezembro de 2008, em resposta aos apelos de renúncia)

- "Alguns dizem 'Mugabe está velho, deve partir'... Não! Quando a hora chegar, eu vou lhes dizer".

(2014, após rumores sobre seu estado de saúde)

Os brancos

- "Vocês são agora nossos inimigos porque se comportam realmente como os inimigos do Zimbábue. Estamos cheios de raiva. Nossa comunidade inteira está em cólera e esta é a razão pela qual os ex-combatentes tomam as terras".

(2000, durante o lançamento da reforma agrária)

- "Quem disse que os britânicos e os americanos deviam dirigir os outros? (...) Nós não convidamos esses brancos. Eles querem colocar o nariz em nossos assuntos. Não permitiremos".

(2009)

- "Mandela foi um pouco longe demais ao ser bom em relação às comunidades não-negras, por vezes até mesmo em detrimento dos negros. Era santo demais, muito bom".

(2013)

- "Não quero mais ver brancos".

(2015, diante de um grupo de jornalistas na África do Sul)

Contemporâneos

- "O que destruiu o socialismo na ex-URSS - e lamento isso - não foi a doutrina, mas uma série de outros fatores, incluindo o fato de que Gorbachev é um imbecil".

(1997, evocando o ex-presidente russo)

- "Os britânicos foram criados como um povo violento, mentiroso, canalha e golpista (...) Disseram-me que (o ex-primeiro-ministro Tony) Blair era um garoto problemático na escola. Então não podemos ter um diálogo satisfatório com pessoas assim".

(2001)

- "Os dois demônios do milênio".

(2005, sobre o presidente americano George W. Bush e Tony Blair)

Homossexuais

- "São piores do que cães ou porcos (...) Aqueles que o são, bem, diremos que são teimosos (...) É pura loucura, insanidade". (2010)

- "(O presidente americano Barack) Obama veio a África dizendo que a África deveria permitir casamentos homossexuais, e mesmo que as mulheres se casem entre elas. Deus destruiu a Terra por causa de pecados como esses. O casamento é entre um homem e uma mulher".

(2013, em um comício público)

- "Que a Europa guarde para si seu absurdo homossexual e que não venha aqui".

(2014, ameaçando de expulsão os diplomatas ocidentais defendendo os direitos dos homossexuais).

Religião

- "Concordo com vocês, os grandes proprietários têm corações de pedra, poderíamos dizer que são judeus".

(1992, mais tarde explicaria que não se referia aos judeus, mas sim aos israelenses que se negavam a dar terras aos palestinos)

- "Morri várias vezes! Foi aí que venci Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou uma única vez. Eu morri e ressuscitei não sei quantas vezes!"

(2012)

