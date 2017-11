Resultados da rodada da Série B aumentam grau de dificuldade na luta pela permanência

os números 08/11/2017 | 17h03 Atualizada em

Vitória sobre o América-MG, no sábado, praticamente assegura o Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória sobre o América-MG, no sábado, praticamente assegura o Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro Foto: Cristiano Estrela / Diário Catarinense

O número considerado mágico para escapar do rebaixamento na Série B, 45 pontos, pode se tornar um fantasma. É que os resultados da 34ª rodada mexeram com a matemática da competição, tornando um pouco mais difícil a vida de quem luta pela permanência na Segunda Divisão. Pode parecer pouco, mas é o bastante para colocar mais pressão no Figueirense, que recebe o América-MG, sábado, no Scarpelli.

Segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG, especialista em cálculos de futebol, antes da 34ª rodada, o risco de rebaixamento para quem tivesse 45 pontos era de cerca de 6%. Passados os jogos da noite de terça-feira, o índice com esta pontuação subiu para 11,4%.

Porém, as chances de queda com 46 pontos - que o Figueira chega com mais um vitória - são agora de 1,4%. A probabilidade é ainda menor hoje com 47 (0,05%). Por isso, depois do América-MG, se conquistar pelo menos um ponto nas duas partidas fora de casa - Vila Nova, dia 14, e Juventude, dia 17 -, o Figueira estará praticamente garantindo na Série B.

Nas 11 edições anteriores da competição, já teve tive rebaixado mesmo com 47 pontos. Foi o que aconteceu com o Icasa em 2011. Um ano antes, o Brasiliense caiu com 46. E por dois anos, 2007 e 2008, Paulista e Marília foram parar na Terceira Divisão, respectivamente, com 45 pontos.

Para não ficar na dependência de resultados e alcançar logo uma pontuação que traga mais tranquilidade ao Scarpelli, o Figueirense precisa vencer o time mineiro às 17h30min de sábado. Se fizer o dever de casa, como tem feito com louvor nas últimas seis partidas, o Alvinegro poderá respirar mais aliviado e começar a pensar na próxima temporada.

Risco de queda*

43 pontos - 79,81%

44 pontos - 42,57%

45 pontos - 11,4%

46 pontos - 1,41%

47 pontos - 0,05%

48 pontos - 0,001%

49 pontos - 0%

* Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

