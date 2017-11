Resgatam 1.100 migrantes no Mediterrâneo em um dia

Roma 22/11/2017 | 20h43

Cerca de 1.100 migrantes que partiram da costa da Líbia foram resgatados nesta quarta-feira (22) no mar, entre eles uma mulher que deu à luz em um barco inflável, anunciaram a Guarda Costeira italiana e uma ONG.

A Guarda Costeira indicou em um comunicado que os migrantes se dirigiam em 10 barcos infláveis e um de madeira. Na operação de resgate interviram um navio da Guarda Costeira, um barco das Forças Navais italianas e ONGs.

A organização Mission Lifeline disse no Twitter que uma mulher havia dado à luz em uma das embarcações.

Ao longo do ano chegaram à Itália cerca de 114.600 migrantes, 32% a menos que no mesmo período do ano passado.

* AFP