República Democrática do Congo confirma 33 mortos em acidente de trem

Lubumbashi 13/11/2017 | 14h52

As autoridades congolesas confirmaram, nesta segunda-feira (13), que 33 pessoas morreram, e 26 ficaram feridas no acidente de um trem de carga que descarrilou e pegou fogo, domingo, no sudeste do país.

As vítimas eram passageiros que viajavam de forma irregular.

O acidente aconteceu na região mineradora de Katanga, próximo a Zâmbia e Angola, e deixou "33 mortos" e "26 feridos graves", declarou à AFP o governador da província de Lualaba, Richard Muyej Mangez Mans.

A tragédia foi registrada em Buyofwe, uma estação situada a 30 quilômetros de Lubudi, na província de Lualaba, e envolveu um trem que transportava vários vagões-tanque com gasolina, que se incendiaram quando o comboio saiu dos trilhos em um barranco, havia informado a Rádio Okapi.

* AFP